Garlasco tesi shock della difesa di Sempio | Andrea e Stasi innocenti Chiara uccisa dalla massoneria bianca

Sul caso di Garlasco l’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, ha le idee chiare, espresse nelle ultime in un’intervista rilasciata alla Stampa. Il legale ha affermato che sia il suo assistito che Alberto Stasi sono innocenti, e che la giovane sarebbe stata uccisa da una «massoneria bianca» legata a pedofilia e traffico di organi umani. Secondo Lovati, Chiara Poggi è stata eliminata da «un’organizzazione criminale, gente che ci mette due secondi a spararti in bocca » per aver scoperto qualcosa di compromettente. Una tesi che il legale aveva già espresso durante la trasmissione Ignoto X su La7: «Le messe nere non c’entrano niente. 🔗 Leggi su Panorama.it

