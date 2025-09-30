Garlasco nuovo colpo di scena | il generale Garofano lascia la difesa di Sempio Traballa la sua posizione

Nuovo colpo di scena nel delitto di Chiara Poggi, a Garlasco. L uciano Garofano, ex generale del Ris di Parm a e consulente di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi, ha rinunciato all’incarico mentre è ancora in corso l’incidente probatorio. Una decisione legata alle divergenze sorte con la difesa dell’indagato, in particolare rispetto ai suggerimenti scientifici relativi allo svolgimento dell’incidente probatorio e alla possibile estensione dello stesso.  Una presa di distanza che non rafforza certamente la posizione di Sempio. Intanto, il carabiniere Sapone, chiamato in causa dall’accusa che sostiene l’esistenza di “conversazioni” tra lui e Andrea Sempio, nega tutto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

