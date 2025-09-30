Garlasco Luciano Garofano rinuncia all' incarico di consulente tecnico
Altro clamoroso colpo di scena a Garlasco. L'ex comandante del Ris di Parma, Luciano Garofano, ha "rinunciato all'incarico di consulente tecnico" di Andrea Sempio, il giovane indagato nella nuova indagine della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Lo si legge in una nota in cui si spiega che "la decisione di rinunciare all'incarico è maturata in conseguenza della mancata condivisione da parte della difesa" di Sempio "dei suggerimenti tecnico scientifici forniti dal Generale (.) in merito allo svolgimento dell'incidente probatorio e alla possibile estensione dei temi oggetto di perizia". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
