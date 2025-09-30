Garlasco Luciano Garofano rinuncia all’incarico di consulente di Andrea Sempio | cosa è successo

La rinuncia di Luciano Garofano. Nuovo sviluppo nel caso Garlasco. Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma, ha annunciato la propria rinuncia all’incarico di consulente tecnico di Andrea Sempio, indagato nell’ambito della nuova inchiesta della Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007. In una nota ufficiale, Garofano ha spiegato che la decisione è arrivata a seguito della mancata condivisione da parte della difesa delle indicazioni tecnico-scientifiche fornite in merito all’incidente probatorio e all’eventuale estensione dei temi oggetto di perizia. “Venuti meno i presupposti per l’incarico”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

