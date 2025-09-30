Garlasco Luciano Garofano rinuncia all’incarico di consulente di Andrea Sempio | cosa è successo

Notizieaudaci.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rinuncia di Luciano Garofano. Nuovo sviluppo nel caso Garlasco. Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma, ha annunciato la propria rinuncia allincarico di consulente tecnico di Andrea Sempio, indagato nell’ambito della nuova inchiesta della Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007. In una nota ufficiale, Garofano ha spiegato che la decisione è arrivata a seguito della mancata condivisione da parte della difesa delle indicazioni tecnico-scientifiche fornite in merito all’incidente probatorio e all’eventuale estensione dei temi oggetto di perizia. “Venuti meno i presupposti per l’incarico”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

garlasco luciano garofano rinuncia all8217incarico di consulente di andrea sempio cosa 232 successo

© Notizieaudaci.it - Garlasco, Luciano Garofano rinuncia all’incarico di consulente di Andrea Sempio: cosa è successo

In questa notizia si parla di: garlasco - luciano

Garlasco, Luciano Garofano difende Andrea Sempio sul dna di Ignoto 3: perché per lui è "contaminazione"

“Tutto questo è assurdo”. Garlasco, la denuncia di Luciano Garofano

Garlasco, l’annuncio di Luciano Garofano su Ignoto 3: “Questa è la verità”

garlasco luciano garofano rinunciaCaso Garlasco, Garofano rinuncia all'incarico di consulente per divergenze con la difesa di Sempio - La decisione mentre è ancora in corso l'incidente probatorio, per cui è stata chiesta una proroga. rainews.it scrive

garlasco luciano garofano rinunciaGarlasco, Garofano rinuncia all’incarico nella difesa di Sempio - L’ex comandante dei Ris era il consulente tecnico dei legali dell’indagato. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Luciano Garofano Rinuncia