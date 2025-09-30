Garlasco l’ex Ris Garofano rinuncia all’incarico per Andrea Sempio | Mancata condivisione con la difesa

L’ex comandante del Ris di Parma, Luciano Garofano, ha «rinunciato allincarico di consulente tecnico» di Andrea Sempio, il 37enne indagato nella nuova indagine della Procura di Pavia per l’ omicidio di Chiara Poggi. Lo si legge in una nota in cui si spiega che «la decisione di rinunciare all’incarico è maturata in conseguenza della mancata condivisione da parte della difesa » di Sempio «dei suggerimenti tecnico scientifici forniti dal Generale (.) in merito allo svolgimento dell’incidente probatorio e alla possibile estensione dei temi oggetto di perizia». Garofano e la consulenza per i Sempio. 🔗 Leggi su Open.online

