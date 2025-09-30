Garlasco l' ex procuratore Venditti si dimette da presidente del Casinò di Campione d' Italia dopo l' indagine per corruzione

Venditti è accusato di aver ricevuto denaro dalla famiglia di Andrea Sempio per un possibile insabbiamento delle indagini sul delitto di Chiara Poggi uccisa il 13 agosto 2007 L'ex procuratore di Pavia Mario Venditti si è dimesso da presidente del Casinò di Campione d'Italia dopo che è stato i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

