Garlasco l' ex procuratore Venditti si dimette da presidente del Casinò di Campione d' Italia dopo l' indagine per corruzione
Venditti è accusato di aver ricevuto denaro dalla famiglia di Andrea Sempio per un possibile insabbiamento delle indagini sul delitto di Chiara Poggi uccisa il 13 agosto 2007 L'ex procuratore di Pavia Mario Venditti si è dimesso da presidente del Casinò di Campione d'Italia dopo che è stato i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: garlasco - procuratore
Garlasco, i genitori di Sempio lasciano la caserma dopo 7 ore. Indagato ex procuratore: «Corrotto per scagionare Andrea»| Il blitz
Su Garlasco interviene il procuratore di Pavia Napoleone: “Da consulenti e opinionisti solo confusione”
Caso Garlasco, stop del procuratore: “Su attività pm solo congetture che creano confusione”
Inchiesta di #Garlasco: l'ex procuratore di Pavia #Mario #Venditti ricorre al Riesame per le perquisizoni - facebook.com Vai su Facebook
? Delitto di Garlasco, il legale dell’ex procuratore Venditti: nessuna traccia di soldi sospetti sui suoi conti http://dlvr.it/TNMBx6 #DelittoDiGarlasco #MarioVenditti #Corruzione #Giustizia #Procura - X Vai su X
Garlasco, l'ex procuratore Mario Venditti lascia il Cda del Casinò di Campione dopo le accuse di corruzione - Mario Venditti, ex procuratore, lascia la presidenza del Casinò di Campione in seguito alle accuse di corruzione legate al caso Garlasco. notizie.it scrive
Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti: «Corrotto per scagionare Sempio». I genitori in caserma, proroga per incidente probatorio - La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari ... Da ilmattino.it