Garlasco l’ex procuratore Venditti indagato si dimette dal Casinò di Campione

Mario Venditti, già procuratore capo a Pavia e oggi in pensione, ha deciso di rinunciare agli incarichi di presidente e consigliere d'amministrazione del Casinò di Campione d'Italia. La scelta arriva mentre la Procura di Brescia lo indaga per corruzione in atti giudiziari, con un'ipotesi.

Garlasco, i genitori di Sempio lasciano la caserma dopo 7 ore. Indagato ex procuratore: «Corrotto per scagionare Andrea»| Il blitz

Su Garlasco interviene il procuratore di Pavia Napoleone: “Da consulenti e opinionisti solo confusione”

Caso Garlasco, stop del procuratore: “Su attività pm solo congetture che creano confusione”

Garlasco, Venditti si dimette da presidente del Casinò di Campione: «Mai preso soldi, ho vissuto 10 anni sotto scorta e per 45 ho servito lo Stato» - Mario Venditti, l'ex procuratore capo di Pavia accusato di corruzione in atti giudiziari, passa al contrattacco.

Garlasco, l'ex procuratore Mario Venditti indagato per corruzione pronto a fare ricorso al Riesame - L'ex procuratore Mario Venditti ricorre al tribunale del riesame dopo le perquisizioni.