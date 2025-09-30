Garlasco l’ex pm punta al riesame | Non ho mai preso soldi dai Sempio

E ora la difesa di Mario Venditti punta al Riesame. Per ottenere l'annullamento del decreto di perquisizione e la restituzione del materiale sequestrato venerdì scorso all'ex procuratore aggiunto di Pavia, sotto inchiesta a Brescia perché sospettato di aver preso mazzette per favorire otto anni fa l'archivizione della posizione di Andrea Sempio, oggi nuovamente indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. Ma anche per ottenere una 'discovery' degli atti e capire qualcosa in più sui carichi realmente in mano alla procura bresciana, al lavoro per trovare riscontri alla tesi secondo cui Venditti nel 2017 avrebbe ricevuto 20-30mila euro per dare appunto una mano all'amico del fratello di Chiara.

