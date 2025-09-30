Garlasco l' ex comandante dei Ris di Parma Garofano rinuncia all' incarico di consulente di Sempio
A causa "della mancata condivisione da parte della difesa dei suggerimenti tecnico scientifici forniti dal generale in merito allo svolgimento dell'incidente probatorio e alla possibile estensione dei temi oggetto di perizia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: garlasco - comandante
“Dopo la morte di Chiara…”. Garlasco, l’intervento choc dell’ex comandante dei carabinieri
“Quando ha trovato Chiara morta…”. Garlasco, la rivelazione su Stasi dall’ex comandante dei carabinieri
Garlasco, l’ex comandante e la pesante possibilità delle “prove sparite”
In questa brutta storia c’è chi sostiene i Carabinieri di Moscova e chi no, chi incoraggia il Dott. Napoleone ad andare avanti e chi no, chi dice al Comandante Andrea Berti “abbiamo fiducia in te” e chi no. Ma in questa brutta storia di #Garlasco c’è soprattutto chi - X Vai su X
Da Nuzzi a Dentro la Notizia botta e risposta sul delitto di Garlasco tra la giornalista Rita Cavallaro e Luciano Garofalo ex Comandante del Ris di Parma che all'epoca effettuò i rilievi sulla scena del crimine Cavallaro: "Che ci siano delle problematiche sulla sc - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, l'ex ris Garofano rinuncia all'incarico di consulente di Sempio: «Non ha condiviso i suggerimenti tecnico scientifici» - Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma, ha «rinunciato all'incarico di consulente tecnico» di Andrea Sempio, l'uomo indagato nella nuova indagine della Procura ... Segnala ilmattino.it
Garlasco, l'ex comandante dei Ris Garofano rinuncia all'incarico di consulente di Sempio: «Mancata condivisione dei suggerimenti con la difesa» - L'ex comandante dei Ris di Parma poi diventato consulente della difesa del nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi si sfila: alla base divergenze sulla strategia da seguire in merito all'inciden ... Si legge su milano.corriere.it