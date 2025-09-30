Garlasco l' ex comandante dei Ris di Parma Garofano rinuncia all' incarico di consulente di Sempio

Tgcom24.mediaset.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa "della mancata condivisione da parte della difesa dei suggerimenti tecnico scientifici forniti dal generale in merito allo svolgimento dell'incidente probatorio e alla possibile estensione dei temi oggetto di perizia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

garlasco l ex comandante dei ris di parma garofano rinuncia all incarico di consulente di sempio

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, l'ex comandante dei Ris di Parma Garofano rinuncia all'incarico di consulente di Sempio

In questa notizia si parla di: garlasco - comandante

“Dopo la morte di Chiara…”. Garlasco, l’intervento choc dell’ex comandante dei carabinieri

“Quando ha trovato Chiara morta…”. Garlasco, la rivelazione su Stasi dall’ex comandante dei carabinieri

Garlasco, l’ex comandante e la pesante possibilità delle “prove sparite”

garlasco ex comandante risGarlasco, l'ex ris Garofano rinuncia all'incarico di consulente di Sempio: «Non ha condiviso i suggerimenti tecnico scientifici» - Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma, ha «rinunciato all'incarico di consulente tecnico» di Andrea Sempio, l'uomo indagato nella nuova indagine della Procura ... Segnala ilmattino.it

garlasco ex comandante risGarlasco, l'ex comandante dei Ris Garofano rinuncia all'incarico di consulente di Sempio: «Mancata condivisione dei suggerimenti con la difesa» - L'ex comandante dei Ris di Parma poi diventato consulente della difesa del nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi si sfila: alla base divergenze sulla strategia da seguire in merito all'inciden ... Si legge su milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Ex Comandante Ris