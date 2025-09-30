Garlasco l’avvocato Massimo Lovati | Non si arriverà mai alla verità | Stasi Sempio le Cappa non c’entrano niente Chiara Poggi potrebbe essere stata uccisa da un’organizzazione criminale

Secondo lui, la studentessa potrebbe essere stata messa a tacere perché sapeva troppo di un giro di pedofilia negli enti ecclesiastici e traffico di organi umani. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Garlasco, l'avvocato Massimo Lovati: «Non si arriverà mai alla verità: Stasi, Sempio, le Cappa non c'entrano niente. Chiara Poggi potrebbe essere stata uccisa da un'organizzazione criminale»

garlasco l8217avvocato massimo lovatiGarlasco, la verità choc dell'avvocato Lovati: "Vi dico chi ha ucciso Chiara Poggi" - Il legale che difende Andrea Sempio afferma che sia il suo assistito che Alberto Stasi sono innocenti. Si legge su ilgiornale.it

garlasco l8217avvocato massimo lovatiGarlasco, Massimo Lovati: «Sempio e Stasi innocenti. Chiara Poggi uccisa dalla massoneria, gente che ci mette due secondi a spararti in bocca» - Ne è convinto Massimo Lovati, uno dei legali dell'amico di Marco Poggi nuovamente indagato per l'omicidio di Garlasco. Secondo ilmessaggero.it

