Garlasco l’annuncio dell’ex comandante dei Ris Garofano su Andrea Sempio

Il caso di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, è tornato al centro dell'attenzione giudiziaria e mediatica a quasi vent'anni dal delitto di Garlasco. Dopo la condanna definitiva di Alberto Stasi, la Procura di Pavia ha riaperto un nuovo fascicolo che vede indagato proprio Sempio, con ipotesi e scenari che hanno sollevato polemiche, divisioni e persino accuse di corruzione a carico dell'ex procuratore Mario Venditti. In questo intricato quadro, si inserisce la decisione di Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma. Garofano ha scelto di rinunciare al suo incarico di consulente tecnico per la difesa del 37enne.