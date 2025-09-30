Garlasco l’annuncio dell’ex comandante dei Ris Garofano su Andrea Sempio
Il caso di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, è tornato al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica a quasi vent’anni dal delitto di Garlasco. Dopo la condanna definitiva di Alberto Stasi, la Procura di Pavia ha riaperto un nuovo fascicolo che vede indagato proprio Sempio, con ipotesi e scenari che hanno sollevato polemiche, divisioni e persino accuse di corruzione a carico dell’ex procuratore Mario Venditti. In questo intricato quadro, si inserisce la decisione di Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma. Garofano ha scelto di rinunciare al suo incarico di consulente tecnico per la difesa del 37enne. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: garlasco - annuncio
Garlasco, l’annuncio su Andrea Sempio: “Quell’impronta non è sua”
“Siamo costretti a farlo”. Garlasco, una nuova svolta nelle indagini: è arrivato l’annuncio
“Abbiamo una notizia da dare”. Garlasco, poco fa l’annuncio della procura
“Confermo che è stato Stasi. Ma per Sempio”. Garlasco, l'annuncio choc dell'avvocato Taormina cambia tutto: “Perché ha ucciso Chiara, il vero motivo” - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, il generale Garofano: "Emersi rilievi dattiloscopici potenzialmente utili per i confronti" - Sono state rinvenute nuove impronte dall'analisi effettuata sui reperti raccolti nella spazzatura della villetta di Garlasco in cui nel 2007 venne uccisa Chiara Poggi. Da tgcom24.mediaset.it
Garlasco, l'ex latitante del ricatto al Santuario della Bozzola «pronto a collaborare» con la giustizia. Ricomincia incidente probatorio, si cercano impronte spazzatura - È finita la latitanza di Flavius Savu, il romeno condannato in via definitiva a 5 anni di carcere con l'accusa di estorsione nei confronti dell'ex rettore della Madonna della Bozzola, il santuario che ... Scrive ilmessaggero.it