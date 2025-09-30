Garlasco la verità di Lovati | Sempio e Stasi innocenti La massoneria bianca ha ucciso Chiara Poggi

Open.online | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’avvocato Massimo Lovati dice che l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco rimarrà senza colpevoli. E che sia il suo assistito Andrea Sempio che Alberto Stasi sono innocenti. Mentre il delitto è stato commesso da «un’organizzazione criminale, gente che ci mette due secondi a spararti in bocca». E c’entra la «massoneria bianca». Il legale parla con Niccolò Zancan de La Stampa. Prima di tutto del biglietto “Venditti gip archivia per 20-30 euro”: «Antepongo un fatto. Parliamo di una famiglia abituata a conservare tutto. Biglietti di ogni specie: elettricista, idraulico, parcheggi. Mi rendo conto: è curioso che tengano anche un biglietto del genere dopo sette anni». 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: garlasco - verit

garlasco verit224 lovati sempioDelitto Garlasco, gelo in studio con l'avvocato Lovati: “Io non lo chiedo mai". E il padre di Sempio sconsolato: "Stiamo" - Intervenuto oggi a Mattino Cinque, l’avvocato di Andrea Sempio ha avuto un duro confronto con la conduttrice riguardo il famigerato bigliettino ritrovato ... libero.it scrive

garlasco verit224 lovati sempioGarlasco, tensione in tv tra Massimo Lovati e Federica Panicucci dopo le indagini su Venditti: "Ridicola" - Nei giorni scorsi, le procure di Pavia e Brescia hanno puntato i riflettori sui movimenti di denaro della famiglia di Andrea Sempio. Si legge su virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Verit224 Lovati Sempio