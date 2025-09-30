Garlasco la verità choc dell' avvocato Lovati | Vi dico chi ha ucciso Chiara Poggi

30 set 2025

L'avvocato Massimo Lovati non abbandona la sua teoria, ovvero che ad uccidere Chiara Poggi sia stato qualcuno che fa parte della massoneria. Non è la prima volta che il legale che difende Andrea Sempio avanza questa ipotesi, e nel corso di un'intervista concessa a La Stampa è nuovamente tornato sull'argomento. Secondo Lovati, dunque, Alberto Stasi e Andrea Sempio sarebbero entrambi innocenti. Il colpevole è da cercare altrove. Sarebbe quindi inutile indagare su quell'appunto scritto dal padre di Sempio? " Parliamo di una famiglia abituata a conservare tutto. Biglietti di ogni specie: elettricista, idraulico, parcheggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

