Garlasco la verità choc dell' avvocato Lovati | Vi dico chi ha ucciso Chiara Poggi
L'avvocato Massimo Lovati non abbandona la sua teoria, ovvero che ad uccidere Chiara Poggi sia stato qualcuno che fa parte della massoneria. Non è la prima volta che il legale che difende Andrea Sempio avanza questa ipotesi, e nel corso di un'intervista concessa a La Stampa è nuovamente tornato sull'argomento. Secondo Lovati, dunque, Alberto Stasi e Andrea Sempio sarebbero entrambi innocenti. Il colpevole è da cercare altrove. Sarebbe quindi inutile indagare su quell'appunto scritto dal padre di Sempio? " Parliamo di una famiglia abituata a conservare tutto. Biglietti di ogni specie: elettricista, idraulico, parcheggi.
Giallo #Garlasco Si cerca la verità. Fiato sospeso per la comparazione tra il dna dell’indagato, #AndreaSempio, e il materiale genetico sotto le unghie di #ChiaraPoggi. Al #GR1 l’avvocata di #AlbertoStasi, unico condannato “I risultati saranno decisivi”. Elena - facebook.com Vai su Facebook
