Garlasco la rivelazione che cambia tutto | Ecco perché loro non c’entrano niente

Nel dibattito che da anni ruota attorno al delitto di Garlasco, tornano a emergere parole destinate a far discutere. L’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, ha espresso una posizione netta e controversa sul caso, sostenendo che l’omicidio di Chiara Poggi sia destinato a rimanere senza colpevoli. In una recente intervista rilasciata a La Stampa, il legale ha affermato che la verità giudiziaria non arriverà mai: “Non si arriverà mai alla verità. Ma una cosa è lampante: Stasi, Sempio, le gemelle Cappa non c’entrano niente con il delitto. Sono tutti personaggi in cerca d’autore”. Leggi anche: Garlasco, il mistero del foro rotondo sul volto di Chiara Le parole di Lovati rappresentano un ulteriore capitolo nella lunga vicenda giudiziaria iniziata nel 2007 con la morte di Chiara Poggi, trovata senza vita nella sua abitazione di Garlasco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, la rivelazione che cambia tutto: “Ecco perché loro non c’entrano niente”

In questa notizia si parla di: garlasco - rivelazione

“Quando ha trovato Chiara morta…”. Garlasco, la rivelazione su Stasi dall’ex comandante dei carabinieri

Garlasco, a Chi l'ha visto la rivelazione del colonnello: "Cosa si sente nella telefonata ai soccorsi"

“Chi ha ucciso Chiara Poggi”. Garlasco, la rivelazione shock dell’avvocato Lovati

“La verità su Andrea Sempio è questa”. Garlasco, colpo di scena a Quarto Grado: Mario Venditti telefona in diretta. La rivelazione dell’ex pm indagato(VIDEO) - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco in Tv: nuovo scoop sul Santuario e la rivelazione che stravolgerà (ancora) le indagini. Le ultime news - Stasera gli ultimi aggiornamenti sul caso Chiara Poggi a Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti, che pronostica: “Usciranno cose ben più gravi” ... Lo riporta libero.it

Garlasco, Giletti chiede rispetto: "I balletti chiudiamoli, ti prego". E caos con l'avvocato Lovati: "Sapevano tutti" - Nella puntata de Lo Stato delle Cose accade di tutto, tra Giletti e Lovati in continua guerra e De Rensis che si toglie sassolini dalle scarpe: cosa è successo ... Da libero.it