Sono passati diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, eppure il mistero che avvolge la tragedia di Garlasco continua a riempire pagine di cronaca e salotti televisivi. Nel tempo si sono alternati sospetti, processi, condanne e nuove indagini, senza mai arrivare a una verità che metta davvero tutti d’accordo. Ora a scuotere di nuovo il caso è Massimo Lovati, avvocato e volto noto delle trasmissioni di approfondimento, che rilancia la sua tesi più controversa: Alberto Stasi e Andrea Sempio sarebbero entrambi innocenti. Ma allora chi ha ucciso Chiara? Leggi anche: Garlasco, la reazione di Stasi: “Cosa farà ora”, la decisione Leggi anche: Garlasco, cosa hanno fatto i genitori di Sempio dopo le nuove perquisizioni Il biglietto incriminato trovato a casa Sempio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, la bomba di Lovati: “Chi ha ucciso Chiara e perchè”