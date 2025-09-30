Garlasco la bomba di Lovati | Chi ha ucciso Chiara e perchè

Sono passati diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, eppure il mistero che avvolge la tragedia di Garlasco continua a riempire pagine di cronaca e salotti televisivi. Nel tempo si sono alternati sospetti, processi, condanne e nuove indagini, senza mai arrivare a una verità che metta davvero tutti d’accordo. Ora a scuotere di nuovo il caso è Massimo Lovati, avvocato e volto noto delle trasmissioni di approfondimento, che rilancia la sua tesi più controversa: Alberto Stasi e Andrea Sempio sarebbero entrambi innocenti. Ma allora chi ha ucciso Chiara? Leggi anche: Garlasco, la reazione di Stasi: “Cosa farà ora”, la decisione Leggi anche: Garlasco, cosa hanno fatto i genitori di Sempio dopo le nuove perquisizioni Il biglietto incriminato trovato a casa Sempio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

garlasco bomba lovati haGarlasco, Massimo Lovati: «Sempio e Stasi innocenti. Chiara Poggi uccisa dalla massoneria, gente che ci mette due secondi a spararti in bocca» - Ne è convinto Massimo Lovati, uno dei legali dell'amico di Marco Poggi nuovamente indagato per l'omicidio di Garlasco. Riporta ilmessaggero.it

