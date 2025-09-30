Garlasco il legale dell' ex procuratore Venditti a Tgcom24 | Il mio assistito non è tranquillo
A Tgcom24 parla l'avvocato Domenico Aiello, legale dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, che ha coordinato le prime indagini del delitto di Garlasco e ora indagato per corruzione in atti giudiziari. "Il dottor Venditti mi ha chiamato alle 7 del mattino per dirmi che c'erano sei persone in casa sua con un ordine di perquisizione e sequestro per un'ipotesi di presunta corruzione in atti giudiziari", spiega l'avvocato Aiello. "Quei soldi sono stati trasmessi dai familiari al papà dell'indagato, di Sempio. E poi da lì, forse, sono andati a finire agli avvocati, o forse come ipotizza l'accusa, sono serviti per corrompere qualche magistrato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: garlasco - legale
Delitto di Garlasco, trovato il Dna di un uomo "ignoto" nella bocca di Chiara | Il legale dei Poggi smentisce: "Non ci sono tracce genetiche di sconosciuti"
Delitto di Garlasco, legale Poggi smentisce il Dna sconosciuto sulla bocca di Chiara: "Ipotesi infondata"
Garlasco, il giallo del Dna nella bocca di Chiara Poggi. L'ipotesi "ignoto" o di un assistente del medico legale
Caso Garlasco, il legale: “Non c’è prova dei soldi a Venditti, ricorreremo al Riesame” - facebook.com Vai su Facebook
? Delitto di Garlasco, il legale dell’ex procuratore Venditti: nessuna traccia di soldi sospetti sui suoi conti http://dlvr.it/TNMBx6 #DelittoDiGarlasco #MarioVenditti #Corruzione #Giustizia #Procura - X Vai su X
Garlasco, il legale dell'ex procuratore Venditti a Tgcom24: "Il mio assistito non è tranquillo" - A Tgcom24 parla l'avvocato Domenico Aiello, legale dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, che ha coordinato le prime indagini del delitto di Garlasco e ora indagato per corruzione in atti ... Da tgcom24.mediaset.it
Garlasco, accertamenti sui conti di Venditti già a maggio. Il legale: "Non è emerso nulla". Pronto il ricorso - La Procura di Brescia indaga sull’ex procuratore di Pavia per presunte somme ricevute in cambio dell’archiviazione di Sempio. Riporta affaritaliani.it