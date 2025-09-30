Garlasco il legale dell' ex procuratore Venditti a Tgcom24 | Il mio assistito non è tranquillo

A Tgcom24 parla l'avvocato Domenico Aiello, legale dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, che ha coordinato le prime indagini del delitto di Garlasco e ora indagato per corruzione in atti giudiziari. "Il dottor Venditti mi ha chiamato alle 7 del mattino per dirmi che c'erano sei persone in casa sua con un ordine di perquisizione e sequestro per un'ipotesi di presunta corruzione in atti giudiziari", spiega l'avvocato Aiello. "Quei soldi sono stati trasmessi dai familiari al papà dell'indagato, di Sempio. E poi da lì, forse, sono andati a finire agli avvocati, o forse come ipotizza l'accusa, sono serviti per corrompere qualche magistrato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

