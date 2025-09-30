Garlasco il filone Venditti I sospetti sul maresciallo Silvio Sapone | Quelle intercettazioni non le ho ascoltate io

Garlasco (Pavia) – “Non ho nulla da temere”. Silvio Sapone, luogotenente dei carabinieri in pensione, ex responsabile della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Pavia, offre un’immagine di tranquillità nonostante lo tsunami che lo ha coinvolto. La sua abitazione in centro città è stata perquisita dalla Guardia di finanza e dai carabinieri, ma Sapone non risulta indagato. L’inchiesta è quella che ha portato i pubblici ministeri di Brescia a iscrivere a registro per corruzione in atti giudiziari Mario Venditti, il procuratore aggiunto di Pavia che nel marzo del 2017 chiese e ottenne l’archiviazione del procedimento a carico di Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

