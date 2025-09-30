Garlasco Garofano fuori da team difesa Sempio | quella perizia su una relazione secretata

30 set 2025

L'ex generale dei Ris annuncia un contrasto sullo svolgimento dell'incidente probatorio L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

garlasco garofano fuori teamDelitto di Garlasco, Garofano rinuncia all’incarico di consulente della difesa di Andrea Sempio - La decisione dell’ex comandate del Ris arriva a causa “della mancata condivisione da parte della difesa” del giovane “dei suggerimenti tecnico scientifici ... Da milano.repubblica.it

Delitto di Garlasco/ Garofano: “Basta dire che dna unghie è di Andrea Sempio! Può essere di chiunque” - A Quarto Grado ampio approfondimento sul giallo di Garlasco con le parole degli avvocati di Andrea Sempio e del suo consulente, generale Garofano Il delitto di Garlasco in apertura della prima puntata ... Si legge su ilsussidiario.net

