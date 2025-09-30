Garlasco cos’è l’indagine biostatistica che rivelerà il nome di Ignoto 1 | Il dna sotto le unghie di Chiara è parziale e misto
Delitto di Chiara Poggi a Garlasco: si avvicina il momento delle analisi al materiale genetico ritrovato sotto le unghie della vittima. Ecco perché sarà fondamentale. Sta per arrivare l'ora dell'analisi più importante nell'ambito dell'incidente probatorio. Parliamo della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, che vede al momento come unico indagato per concorso in omicidio Andrea Sempio, amico di Marco, fratello di Chiara Poggi, la vittima.
Delitto di Garlasco, caccia a Ignoto 3. Ora l’indagine si allarga: lente sugli amici di Chiara Poggi
Garlasco, dna trovato sul tappetino e le scale è di Chiara Poggi: altro buco nell'acqua della nuova indagine
Garlasco, perizie e rilievi fatti sin qui nella nuova indagine su Sempio potrebbero ammontare a 500 mila euro
A Garlasco spunta un nuovo interrogativo: l'ex procuratore sarebbe stato pagato dalla famiglia Sempio per archiviare l'indagine? Una vicenda che si aggiunge alle tante situazioni sospette che vi abbiamo raccontato negli anni con Alessandro De Giuseppe e
Caso Garlasco, sarebbe valido il dna sotto le unghie di Chiara Poggi. Verso il confronto anche con Sempio Prosegue l'indagine parallela della Procura di Brescia sull'ex procuratore Mario Venditti, accusato di corruzione in atti giudiziari