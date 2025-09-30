Garlasco cos’è l’indagine biostatistica che rivelerà il nome di Ignoto 1 | Il dna sotto le unghie di Chiara è parziale e misto

Delitto di Chiara Poggi a Garlasco: si avvicina il momento delle analisi al materiale genetico ritrovato sotto le unghie della vittima. Ecco perché sarà fondamentale. Sta per arrivare l’ora dell’analisi più importante nell’ambito dell’incidente probatorio. Parliamo della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, che vede al momento come unico indagato per concorso in omicidio Andrea Sempio, amico di Marco, fratello di Chiara Poggi, la vittima. (FACEBOOK FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

