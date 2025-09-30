Garante detenuti Campania | Verità per il 35enne morto in carcere Il Centro sociale che l’aveva accolto | Sylla era una persona mite

“Chiediamo con forza, giustizia e verità, sulla morte di Sylla Mamadou Khadialy ”. L’appello arriva dai garanti dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, e della provincia di Caserta, don Salvatore Saggiomo, e dal Centro sociale che si era occupato in passato dell’accoglienza in Italia del 35enne di origini senegalesi morto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere dopo 24 ore dal suo arresto. L’ ex Canapificio di Caserta e altre organizzazioni del territorio, tra cui la Cgil locale, hanno organizzato per la sera del 30 settembre un’iniziativa pubblica in sua memoria. “Nessuno mai dovrebbe passare da una cella per poi uscirne morto”, sottolinea parlando col Fattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

