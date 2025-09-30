Garage trasformato in un deposito di merce contraffatta | denunciato 21enne

Ilpescara.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un garage trasformato in deposito di borse, scarpe e capi di abbigliamento contraffatti. È quanto hanno scoperto la sera di lunedì 29 settembre sera gli agenti della Polizia di Stato in zona Portanuova, a Pescara, durante un controllo scattato intorno alle 23 a seguito di una segnalazione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

