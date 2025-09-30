Gambettola Città della Cultura Europea del Carnevale 2027
Gambettola è stata designata con votazione unanime dalla Neg (Associazione Europea dei Carnevali storici) Città della Cultura Europea del Carnevale 2027. La nomina si è tenuta nell’ambito dell’assemblea annuale della Neg, a Winterthur (Zurigo), alla presenza della vicesindaca Serena Zavalloni e dell’associazione Gambettola Eventi con il presidente Davide Ricci, Massimiliano Maestri e Daniele Baronio. "Una vittoria – dicono – che riempie di orgoglio tutta la comunità e che riconosce il valore immenso della creatività, della passione e dell’ingegno che, da oltre un secolo, danno vita al nostro Carnevale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
