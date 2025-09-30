Gallura femminicidio Pinna | indagata la compagna di Ragnedda | L' imprenditore fermato per l' omicidio
La donna, che avrebbe aiutato l'uomo a ripulire la casa dal sangue dopo l'omicidio, è accusata di favoreggiamento. Oltre a lei, indagato anche un 26enne lombardo. Il reo confesso: "Voleva tagliarmi la lingua". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Cosa sappiamo sul femminicidio di Cinzia Pinna in Gallura e sulla confessione di Emanuele Ragnedda
Gallura, femminicidio Pinna: indagata la compagna di Ragnedda, l'imprenditore fermato per l'omicidio - Svolta nelle indagini sull'omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo uccisa nella notte tra l'11 e il 12 settembre a Palau, in Gallura, nella tenuta di Emanuele Ragnedda a Conca Entosa. Come scrive msn.com
Femminicidio in Gallura, esami sul corpo di Cinzia Pinna - Sono attesi in giornata gli accertamenti medici sul corpo di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo uccisa da Emanuele Ragnedda, 41enne imprenditore del vino di Arzachena, reo confesso e rinchiuso in ... Riporta ansa.it