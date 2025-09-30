Galliani lascia il Monza, ma non il calcio: fatta per il ritorno in Serie A Sarà il nuovo AD"> Adriano Galliani è uno dei dirigenti più longevi e rispettati del calcio italiano. Il suo addio si farà sentire. Adriano Galliani ha annunciato ufficialmente il suo addio al Monza, comunicando alla nuova proprietà e a Fininvest di non accettare l’incarico di presidente offerto. “Una scelta difficile – ha spiegato – presa per dedicarmi al meglio alle altre attività in cui sono impegnato, ma anche per lasciare alla nuova proprietà e al nuovo management la massima libertà di portare avanti i loro progetti”. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

