Galliani dice addio al Monza a stelle e strisce
Adriano Galliani dice addio definitivamente la Monza. Il dirigente sportivo ha infatti comunicato nei giorni scorsi alla nuova proprietà del club, e a Fininvest, di non accettare l'incarico di presidente che gli era stato offerto. Il suo addio combacia con la nomina del nuovo consiglio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
