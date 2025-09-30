Galli | Vanno fatti i complimenti ad Allegri Milan ha ribadito di essere una forza importante

Pianetamilan.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex giocatore del Milan, Filippo Galli, presente negli studi ufficiali del club, ai microfoni di Milan TV ha voluto  commentare Milan-Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

galli vanno fatti i complimenti ad allegri milan ha ribadito di essere una forza importante

© Pianetamilan.it - Galli: “Vanno fatti i complimenti ad Allegri, Milan ha ribadito di essere una forza importante”

In questa notizia si parla di: galli - vanno

Filippo Galli critico sul caso Lookman: «Scene spiacevoli, i contratti vanno rispettati. Su Leoni…»

galli vanno fatti complimentiGalli: “Vanno fatti i complimenti ad Allegri, Milan ha ribadito di essere una forza importante” - L'ex giocatore del Milan, Filippo Galli, presente negli studi ufficiali del club, ai microfoni di Milan TV ha voluto commentare Milan- Come scrive msn.com

galli vanno fatti complimentiF.Galli: "Questo Milan è squadra e ha ribadito di essere una forza importante di questo campionato" - Filippo Galli, ex difensore rossonero, presente negli studi di Milan TV, ha commentato così la vittoria del Milan contro il Napoli: "Vanno fatti i complimenti ad Allegri e ai giocatori ... Riporta milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Galli Vanno Fatti Complimenti