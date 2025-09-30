Galli | Vanno fatti i complimenti ad Allegri Milan ha ribadito di essere una forza importante

L'ex giocatore del Milan, Filippo Galli, presente negli studi ufficiali del club, ai microfoni di Milan TV ha voluto commentare Milan-Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Galli: “Vanno fatti i complimenti ad Allegri, Milan ha ribadito di essere una forza importante”

In questa notizia si parla di: galli - vanno

Filippo Galli critico sul caso Lookman: «Scene spiacevoli, i contratti vanno rispettati. Su Leoni…»

Associazione Giuridica Fabrianese "Carlo Galli" - facebook.com Vai su Facebook

Galli: “Vanno fatti i complimenti ad Allegri, Milan ha ribadito di essere una forza importante” - L'ex giocatore del Milan, Filippo Galli, presente negli studi ufficiali del club, ai microfoni di Milan TV ha voluto commentare Milan- Come scrive msn.com

F.Galli: "Questo Milan è squadra e ha ribadito di essere una forza importante di questo campionato" - Filippo Galli, ex difensore rossonero, presente negli studi di Milan TV, ha commentato così la vittoria del Milan contro il Napoli: "Vanno fatti i complimenti ad Allegri e ai giocatori ... Riporta milannews.it