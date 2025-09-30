Gallerie pericolose e report falsificati il processo Morandi bis resta a Genova

Ilsecoloxix.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Cassazione ha respinto le istanze delle difese che chiedevano fosse dichiarata l’incompetenza territoriale dei giudici del capoluogo ligure. Le udienze riprenderanno il 27 novembre. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

gallerie pericolose e report falsificati il processo morandi bis resta a genova

© Ilsecoloxix.it - Gallerie pericolose e report falsificati, il processo Morandi bis resta a Genova

In questa notizia si parla di: gallerie - pericolose

gallerie pericolose report falsificatiGallerie pericolose e report falsificati, il processo Morandi bis resta a Genova - La Corte di Cassazione ha respinto le istanze delle difese che chiedevano fosse dichiarata l’incompetenza territoriale dei giudici del capoluogo ligure. Scrive ilsecoloxix.it

Gallerie a rischio e report falsificati, il 30 settembre l’udienza in Cassazione sul “Morandi bis” - Genova – Le prime due settimane di ottobre potrebbero essere cruciali per il prosieguo di due vicende giudiziarie di rilievo nazionale: il processo per la strage del Ponte Morandi e il cosiddetto ... Come scrive ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Gallerie Pericolose Report Falsificati