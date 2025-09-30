Saranno 138 le opere di 75 artisti: torna BAG – Bocconi Art Gallery. Inaugurazione giovedì 2 ottobre, a partire dalle 16, dopo le visite - libere e guidate - alle opere e agli edifici dell’università, alle 21 ci sarà il primo concerto della nuova rassegna Isole Sonore. "Accanto a protagonisti storici come Dadamaino, pioniera dell’avanguardia milanese, Richard Long, noto per le opere di Land Art, Alan Charlton, maestro del monocromo, ed Elisabeth Vary, con le sue ricerche sulla pittura come spazio ambientale, trovano spazio artisti che interpretano con sguardo radicale il nostro tempo", spiegano dalla Bocconi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Galleria Bocconi: 75 artisti per 130 opere