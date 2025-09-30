Galatasaray-Liverpool Champions League 30-09-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno tre gol a Istanbul
Il Liverpool fa visita al Galatasaray per la seconda partita del girone di Champions League con l’obiettivo di dare seguito al successo al debutto contro l’Atletico Madrid. I Reds sono stati eliminati agli ottavi di finale nella scorsa edizione e stavolta vogliono fare sicuramente meglio. Ottimo inizio di stagione per gli uomini di Arne Slot, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Galatasaray-Liverpool (Champions League, 30-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Liverpool, stop per Federico Chiesa: l’ex Juventus salta la Champions contro il Galatasaray
Champions League 2025/2026: Galatasaray-Liverpool, le probabili formazioni - 1): Ugurcan Çakir; Singo, Sánchez, Abdülkerim Bardakçi, Jakobs; Torreira, Lemina; Yunus Akgün, Gündogan, Yilmaz; Osimhen. Si legge su sportal.it
Liverpool, Chiesa non convocato contro il Galatasaray: Slot svela il motivo - L'ex Juve non prenderà parte alla trasferta di Champions in Turchia. tuttosport.com scrive