Galatasaray-Liverpool Champions League 30-09-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Almeno tre gol a Istanbul

Il Liverpool fa visita al Galatasaray per la seconda partita del girone di Champions League con l'obiettivo di dare seguito al successo al debutto contro l'Atletico Madrid. I Reds sono stati eliminati agli ottavi di finale nella scorsa edizione e stavolta vogliono fare sicuramente meglio. Ottimo inizio di stagione per gli uomini di Arne Slot,

In questa notizia si parla di: galatasaray - liverpool

Galatasaray-Liverpool (Champions League, 30-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Liverpool, stop per Federico Chiesa: l’ex Juventus salta la Champions contro il Galatasaray

Inizialmente escluso dalla lista Champions del Liverpool, grazie alle ottime prestazioni di questo inizio di stagione e l’infortunio di Leoni, Federico Chiesa si è guadagnato l’inserimento. Nonostante questo, salterà il prossimo turno contro il Galatasaray, a caus - X Vai su X

SPECIALE CHAMPIONS LEAGUE 2025-26 Sporting - Kairat: 4-1 Mewcastle - Barcellona: 1-2 Eintracht Frankfurt - Galatasaray: 5-1 Copenhagen- Leverkusen: 2-2 Club Brugge - Monaco: 4-1 - facebook.com Vai su Facebook

Liverpool, Chiesa non convocato. Slot dichiara: “Ha un piccolo fastidio” - Il Liverpool giocherà questa sera in Champions League contro il Galatasaray, ma non ci sarà Federico Chiesa e Slot ha spiegato il motivo ... Lo riporta derbyderbyderby.it

Notte da incubo: i tifosi del Galatasaray svegliano il Liverpool con i fuochi d’artificio - Il Galatasaray questa sera (ore 21) affronterà in casa i campioni d'Inghilterra del Liverpool nel secondo turno di Champions League. tuttomercatoweb.com scrive