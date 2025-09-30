Gabbia Cristante Chiesa | così Gattuso prepara la mini rivoluzione d' ottobre

Gazzetta.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla difesa alla mediana, il ct sta preparando alcuni cambi in vista delle sfide con Estonia e Israele. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

gabbia cristante chiesa cos236 gattuso prepara la mini rivoluzione d ottobre

© Gazzetta.it - Gabbia, Cristante, Chiesa: così Gattuso prepara la mini rivoluzione d'ottobre

In questa notizia si parla di: gabbia - cristante

Chiesa e Cristante, il ritorno. Il ct: «La rissa? Cose normali» - DEBRECEN Tra un mese, altri due appuntamenti per la Nazionale che ha la necessità di non perdere colpi. Segnala ilmessaggero.it

Chiesa, gabbia dorata al Liverpool: Gattuso, il Napoli e l'Inter, cosa succede - Un anno dopo il suo trasferimento dalla Juventus al Liverpool, il classe 1997 è ancora alla ricerca di una stabilità e di un rilancio definitivo della sua carriera, in ... calciomercato.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Gabbia Cristante Chiesa Cos236