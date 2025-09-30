Futuro San Siro parla Sala | Questa è stata la scelta giusta Nelle ultime settimane ho cercato di evitare…

Calcionews24.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Futuro San Siro, Sala svela: «Questa è stata la scelta giusta. Nelle ultime settimane ho cercato di evitare.». Le sue dichiarazioni Il Consiglio Comunale di Milano, dopo una maratona iniziata nel pomeriggio e conclusasi alle prime ore del mattino, ha approvato la delibera che segna una svolta storica per il futuro di San Siro. Con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

futuro san siro parla sala questa 232 stata la scelta giusta nelle ultime settimane ho cercato di evitare8230

© Calcionews24.com - Futuro San Siro, parla Sala: «Questa è stata la scelta giusta. Nelle ultime settimane ho cercato di evitare…»

In questa notizia si parla di: futuro - siro

Milan e Inter lasciano i paninari di San Siro senza contratto: “A rischio il futuro di mille famiglie”

San Siro Inter, quale sarà il futuro dello storico impianto sportivo? Ecco cosa filtra dalla Procura di Milano

San Siro, il futuro è legato a una data particolare! Il rischio vincolo

futuro san siro parlaStadio San Siro, via libera alla vendita - Finalmente si è arrivati a una decisione sul futuro dello Stadio San Siro di Milano. Come scrive 361magazine.com

San Siro, il voto decisivo nella notte: via libera alla vendita a Inter e Milan. Addio al Meazza: cosa succede ora - La delibera è stato approvata a notte fonda, con 24 sì – tutti della maggioranza - Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Futuro San Siro Parla