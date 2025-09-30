Futsal ecco le nuove divise Ionetti | Grande fiducia nei ragazzi

Partita con un ko interno contro il Petrarca Padova (gran favorito per la promozione in A) e qualche recriminazione di troppo, la Futsal Cesena ha presentato al Club Ippodromo, su invito di Cesena Wellness, le nuove divise da gioco. Erano presenti anche il vicesindaco Christian Castorri, da sempre molto vicino alla Futsal, e il fondatore del club Stefano Ceccarelli che ha assistito venerdì scorso alla sconfitta contro i quotatissimi veneti (0-2) ma è più che mai fiducioso sul futuro dei bianconeri che hanno come obiettivo primario la salvezza in un torneo tecnicamente più complicato di quello scorso: "La squadra mi ha fatto una buona impressione sono convinto che ci farà divertire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

