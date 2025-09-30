Futsal C2 I biancorossi si sbloccano Santarcangelo ancora al palo
Il Rimini riscatta la sconfitta dell’esordio espugnando il campo del Santa Sofia (3-2). Ercolani, al suo debutto in biancorosso, sblocca subito le marcature su uno schema da rimessa laterale. Poi al 19’ il pareggio del Santa Sofia con un tiro da fuori. Fallini torna a veder le streghe quando al 41’ i padroni di casa vanno in vantaggio, ma Floris di sinistro al 43’ e Di Maio su appoggio di Ercolani al 49’ la ribalta. Niente da fare anche al secondo giro di giostra per lo Young Santarcangelo che lascia tutto al Lugo davanti al pubblico amico (6-3 il finale) restando ancora a quota zero in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Futsal C2. Rimini e Young nel girone B - Il Calcio a cinque Rimini ora può guardare in faccia le prossime avversarie. Riporta ilrestodelcarlino.it