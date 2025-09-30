Furto nel negozio in pieno giorno Tredici martellate contro la vetrina il titolare insegue i ladri | Teppistelli maranza con la mazza

Tredici martellate per rubare tre pezzi dal valore complessivo di 46mila euro. Attimi di paura in pieno giorno a Torino dove è andato in scena un furto ai danni di un negozio di orologi. Due malviventi hanno preso a martellate la vetrina di Torino Orologi di corso Francia 201 mentre all'interno. 🔗 Leggi su Today.it

Furto choc in un negozio in pieno giorno a Torino Pozzo Strada, i ladri prendono a martellate la vetrina e scappano con gli orologi - Il titolare non ha reagito nell'immediatezza ma poi li ha seguiti, infine si è sfogato sui social ... Scrive torinotoday.it

Torino, arrivano in monopattino e sfondano una vetrina con una mazza. Il colpo in pieno giorno - Le immagini impressionanti riprese dalle telecamere di sicurezza di una gioielleria di corso Francia. Secondo rainews.it