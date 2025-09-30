Furto di rame a Bastida Pancarana rubate dieci bobine da 60 chili ciascuna dal parco fotovoltaico
Bastida Pancarana (Pavia), 30 settembre 2025 – Furto di rame nella notte tra domenica e lunedì. Non è la prima volta che i ladri di “oro rosso” colpiscono nel piccolo centro che si trova nella pianura dell'Oltrepò Pavese, sulla riva destra del Po, ma in questo caso hanno fatto le cose in grande. Sono state rubate, infatti, dieci bobine da 60 chilogrammi ciascuna da un cantiere in cui una ditta di Brescia sta realizzando un parco fotovoltaico. Il colpo è avvenuto in via della Stazione, il tratto cittadino della provinciale 12 che conduce alla zona industriale. Lì i malviventi devono essere arrivati con un furgone e prelevato il rame dal cantiere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
