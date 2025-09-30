furgoncino va contro un muro muratore muore poco dopo lo schianto

Malore mentre è al volante del suo veicolo: si schianta contro il muro di una abitazione e muore poco dopo all’ ospedale di Macerata, dove era stato trasportato in codice rosso. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio a Sforzacosta e la vittima è Marco Montecchiari, muratore di 58 anni, di Macerata. L’allarme è scattato poco prima delle 16.30 di ieri pomeriggio, in via Natali, a Sforzacosta, nelle vicinanze della stazione di servizio Eni. Il 58enne, secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti della polizia locale di Macerata, intervenuti sul posto per i rilievi di rito, si trovava al volante del suo mezzo, un Fiat Doblò, quando ha perso il controllo dopo, presumibilmente, essersi sentito male e andando dritto su un incrocio dove c’era uno stop. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

