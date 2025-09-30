fuori morani e la segretaria dem bomprezzi

Alessia Morani aveva due possibilità: prendere il posto di Matteo Ricci al Parlamento europeo o essere eletta in Consiglio regionale. Le è andata male su entrambi i fronti. Resta aggrappata a una sola speranza, ma siamo nel campo dell’impossibile più che dell’improbabile: deve augurarsi che Ricci decida di fare il capogruppo d’opposizione in Regione, lasciando lo scranno a Bruxelles. Morani era stata la prima dei non eletti alle elezioni europee del 2024, per cui in caso di vittoria di Matteo Ricci contro Acquaroli, lei avrebbe preso il suo posto. Si era comunque candidata nella lista pesarese del Pd, dove però è stata battuta dal vicesindaco di Pesaro, Daniele Vimini, e dalla consigliera regionale uscente, Micaela Vitri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

