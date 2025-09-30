Fuori Morani e la segretaria dem Bomprezzi
Alessia Morani aveva due possibilità: prendere il posto di Matteo Ricci al Parlamento europeo o essere eletta in Consiglio regionale. Le è andata male su entrambi i fronti. Resta aggrappata a una sola speranza, ma siamo nel campo dell’impossibile più che dell’improbabile: deve augurarsi che Ricci decida di fare il capogruppo d’opposizione in Regione, lasciando lo scranno a Bruxelles. Morani era stata la prima dei non eletti alle elezioni europee del 2024, per cui in caso di vittoria di Matteo Ricci contro Acquaroli, lei avrebbe preso il suo posto. Si era comunque candidata nella lista pesarese del Pd, dove però è stata battuta dal vicesindaco di Pesaro, Daniele Vimini, e dalla consigliera regionale uscente, Micaela Vitri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
fuori - morani
Fuori Morani e la segretaria dem Bomprezzi - Alessia Morani aveva due possibilità: prendere il posto di Matteo Ricci al Parlamento europeo o essere eletta in Consiglio ... Come scrive msn.com
La segretaria dem alla festa del “Fatto“. Fischi e proteste quando parla di Ucraina - Proteste dalla platea della festa del Fatto Quotidiano all’indirizzo di Elly Schlein (nella foto sotto): non piacciono le dichiarazioni della segretaria Pd sull’Ucraina. Si legge su quotidiano.net