Fuori le navi israeliane la rivolta di Livorno agita il fronte del porto

Ferma in rada la Zim Virginia. Dopo Genova e Ravenna, si allarga la contestazione: "Non lavoriamo per la guerra".

Navi da guerra, caccia e tank: il piano tedesco da 83 miliardi che taglia fuori Trump

Flotilla, Crosetto alla Camera: “Due navi a protezione, tutela della protesta civile ma nessuna garanzia fuori da acque internazionali”

Vedo molte persone fuori da Gaza dire che le flottiglie sono inutili. Sono qui per dirvi, come giornalista di Gaza, che tutti noi qui sentiamo un senso di speranza dalle 50 navi in arrivo. Vi stiamo aspettando e, se vi fermeranno, almeno avrete sacrificato e provato

L'Ucraina ha colpito e messo fuori uso vicino a Novorossijsk una costosa nave di salvataggio del progetto MPSV07 della Flotta del Mar Nero russa. probabilmente si tratta della «Spasatel Demidov». Una nave così costa 60 milioni $. La Russia ne possiede sol

