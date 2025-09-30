Fuoco al portone di casa di un disoccupato aperta inchiesta per danneggiamento

Le caratteristiche sembrano essere quelle dell'avvertimento. Difficile pensare, del resto, che con un cortocircuito possa andare a fuoco un portone d'ingresso. Cosa che è accaduta durante la notte in un'abitazione situata in una traversa del centralissimo corso Roma di Licata. Ad accorrere. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Fuoco al portone di casa di un disoccupato, aperta inchiesta per danneggiamento

