Vigilia da dimenticare per la squadra di Slot. I tifosi turchi si sono appostati fuori dall'hotel del Liverpool e hanno sparato per tutta la notte fuochi d'artificio. L'obiettivo? Disturbare i campioni d'Inghilterra in vista della partita di Champions League di questa sera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fuochi d'artificio a notte fonda, tifosi turchi disturbano il Liverpool