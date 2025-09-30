Fuochi d' artificio a notte fonda tifosi turchi disturbano il Liverpool
Vigilia da dimenticare per la squadra di Slot. I tifosi turchi si sono appostati fuori dall'hotel del Liverpool e hanno sparato per tutta la notte fuochi d'artificio. L'obiettivo? Disturbare i campioni d'Inghilterra in vista della partita di Champions League di questa sera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: fuochi - artificio
Droni, luci e fuochi d’artificio: notte magica a Forte dei Marmi, show visibile a chilometri di distanza
Napoli gelato, dopo i fuochi d’artificio ecco la frenata improvvisa: il colpaccio sta per saltare
Portoferraio | Ferragosto senza fuochi di artificio, arrivano i droni luminosi: "Rispetto per ambiente e animali"
Bellissimi i FUOCHI D'ARTIFICIO PER #MESTRE Un grande spettacolo pirotecnico PER FESTEGGIARE IL #PATRONO con tanti colori e coreografie. TANTI AUGURI di cuore MESTRE - facebook.com Vai su Facebook
I fuochi d'artificio fendono la notte di Deventer al minuto 77 di Go Ahead Eagles-FCSB. Una delle immagini che meglio spiega il concetto di Europa League. - X Vai su X
Fuochi d’artificio ogni sera vicino al carcere di Latina: “Li fa per il fidanzato detenuto” - Ogni sera, puntuali alle 23:00, il cielo nei pressi del carcere di via Aspromonte si illumina con fuochi d’artificio. Scrive latinapress.it
Tifosi del Galatasaray di notte davanti all’hotel del Liverpool: fuochi d’artificio e cori di disturbo - I tifosi del Galatasaray si sono appostati nella notte davanti all'hotel del Liverpool - Riporta fanpage.it