Funghi che stagione! Un super pioppino trovato a San Miniato
San Miniato (Pisa), 30 settembre 2025 – Che fosse una stagione eccezionale per i funghi lo si era intuito, ma mai come quest’anno fioccano i ritrovamenti di esemplari impressionanti. Come il pioppino (Cyclocibe cylindracea) trovato nel territorio di San Miniato: messo sulla bilancia, ha dato come risultato un peso di oltre 600 grammi. A trovarlo è stato il cercatore Fabio Volpi, di Molino d'Egola. Vale la pena di ricordare che quest’anno ci sono tantissime segnalazioni di cercatori che si avventurano senza essere preparati e sono davvero numerosi gli interventi di soccorso nelle varie zone della Toscana battute dai fungaioli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: funghi - stagione
È iniziata la stagione dei funghi porcini: il profumo del bosco chiama
Nel vivo la stagione dei funghi: il servizio (gratuito) di controllo per non rischiare avvelenamenti
Nel vivo la stagione dei funghi: attivo l’Ispettorato micologico di Ats
Funghi di stagione sul monte Fumaiolo (FC) #balzediverghereto #montefumaiolo #sergentideltevere #sorgentedeltevere #appenninotoscoromagnolo #inemiliaromagna #RomagnaToscana #romagnaturismo #altavaltiberina #altavalledeltevere #altosavio #alt - facebook.com Vai su Facebook
Funghi, l’autunno dei record in Liguria. Stagione carica di porcini e prezzi in picchiata al mercato. Ecco la mappa dei fungaioli - X Vai su X
Funghi, stagione di alti e bassi: giù la vendita di tesserini - Anche quest’anno non è uniforme nella Bergamasca la situazione a proposito dell’obbligo di munirsi di tesserino per la raccolta, ma i primi dati mostrano un calo nella richiesta. Da ecodibergamo.it
"Stagione d’oro per il fungo porcino" - Dalla Lunigiana al Mugello passando per la montagna pistoiese e la Garfagnana è una stagione eccezionale. lanazione.it scrive