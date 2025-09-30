Funghi che stagione! Un super pioppino trovato a San Miniato

San Miniato (Pisa), 30 settembre 2025 – Che fosse una stagione eccezionale per i funghi lo si era intuito, ma mai come quest’anno fioccano i ritrovamenti di esemplari impressionanti. Come il pioppino (Cyclocibe cylindracea) trovato nel territorio di San Miniato: messo sulla bilancia, ha dato come risultato un peso di oltre 600 grammi. A trovarlo è stato il cercatore Fabio Volpi, di Molino d'Egola. Vale la pena di ricordare che quest’anno ci sono tantissime segnalazioni di cercatori che si avventurano senza essere preparati e sono davvero numerosi gli interventi di soccorso nelle varie zone della Toscana battute dai fungaioli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

