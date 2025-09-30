Funerali di Claudia Cardinale a Parigi l’ultimo addio della figlia | Ci lascia un esempio di donna

Si è svolta oggi, nella suggestiva cornice della chiesa parigina di Saint-Roch, in rue Saint-Honoré e nei pressi del Louvre, la cerimonia funebre di Claudia Cardinale, l’attrice italiana che ha segnato la storia del cinema europeo e internazionale. La Diva, scomparsa lo scorso 23 settembre nella sua casa di Nemours, a sud della Capitale francese, è stata ricordata in un rito aperto al pubblico, occasione che ha permesso a fan, colleghi e ammiratori di renderle omaggio per l’ultima volta. I funerali di Claudia Cardinale a Parigi. L’atmosfera raccolta e solenne ha accompagnato l’ingresso della bara in chiesa, accolta da lunghi applausi e da un silenzio commosso che si alternava ai canti liturgici. 🔗 Leggi su Dilei.it

