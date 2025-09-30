Fumogeni e petardi in campo | giocatore sviene intervengono le forze dell' ordine

Durante la partita di Promozione pugliese tra Trepuzzi e Ginosa, alcuni sostenitori della squadra di casa hanno lanciato fumogeni, petardi e bombe carta sul terreno di gioco in segno di protesta contro la propria società. Alcuni ordigni sono esplosi nelle immediate vicinanze di Emanuele Galetta, difensore del Ginosa, che si è accasciato a terra stordito ed è stato poi accompagnato in ospedale. La partita è stata sospesa per 15 minuti, in attesa dell'intervento delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fumogeni e petardi in campo: giocatore sviene, intervengono le forze dell'ordine

FINISCE IN OSPEDALE IL NOSTRO DIFENSORE GALETTA EMANUELE. COLPITO DALLA TRIBUNA DA BOMBE CARTA, PETARDI E FUMOGENI Bruttissimo episodio questo pomeriggio durante la gara Trepuzzi-Ginosa terminata 1-1 giocata sul neutro d - facebook.com Vai su Facebook

Pro Pal a Torino cercano di forzare il blocco, la polizia usa idrante e lacrimogeni. Corteo diretto all'aeroporto. Lanci di bottiglie, grossi petardi, fumogeni e aste contro gli agenti #ANSA - X Vai su X

TREPUZZI – Lancio di petardi e bombe carta in campo, colpito anche un calciatore del Ginosa - Squadra contestata da un gruppo di sedicenti tifosi attraverso il lancio in campo petardi e bombe carta. Si legge su salentosport.net