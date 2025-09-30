Fuga dall’orrore di Gaza tre bambini palestinesi feriti ricoverati negli ospedali lombardi
Milano, 30 settembre 2025 - Altri tre bambini palestinesi con lesioni neurologiche da esplosioni ricoverati negli ospedali lombardi. Nella tarda serata di ieri un aereo dell'Aeronautica Militare è atterrato all'aeroporto militare di Villafranca di Verona, proveniente da Eilat Ramon (Israele). A bordo quattro bambini palestinesi accompagnati dai familiari. Dopo una prima valutazione medica effettuata sottobordo, i piccoli pazienti sono stati trasferiti con ambulanze verso le strutture ospedaliere italiane individuate per garantire cure immediate, tre in Lombardia, dai 7 agli 11 anni, e uno a Trieste. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
