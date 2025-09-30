Fuga dall’orrore di Gaza tre bambini palestinesi feriti ricoverati negli ospedali lombardi

Ilgiorno.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 30 settembre 2025 - Altri tre bambini palestinesi con lesioni neurologiche da esplosioni ricoverati negli ospedali lombardi. Nella tarda serata di ieri un aereo dell'Aeronautica Militare è atterrato all'aeroporto militare di Villafranca di Verona, proveniente da Eilat Ramon (Israele). A bordo quattro bambini palestinesi accompagnati dai familiari. Dopo una prima valutazione medica effettuata sottobordo, i piccoli pazienti sono stati trasferiti con ambulanze verso le strutture ospedaliere italiane individuate per garantire cure immediate, tre in Lombardia, dai 7 agli 11 anni, e uno a Trieste. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

fuga dall8217orrore di gaza tre bambini palestinesi feriti ricoverati negli ospedali lombardi

© Ilgiorno.it - Fuga dall’orrore di Gaza, tre bambini palestinesi feriti ricoverati negli ospedali lombardi

In questa notizia si parla di: fuga - dall

Fuga dall?incidente, si barrica in casa e poi assale i vigili: «Vi taglio mani e gola»

Livorno, lo strazio di Mohammed e la fuga dall'inferno di Gaza: "La mia famiglia sterminata, la guerra ti toglie tutto"

Livorno, lo strazio di Mohammed e la fuga dall'inferno di Gaza: "La mia famiglia sterminata, la guerra ti toglie tutto"

fuga dall8217orrore gaza treGaza, 480mila palestinesi in fuga. L'Idf: "Spostatevi a sud, non fatevi usare come scudi umani" - Il portavoce dell'esercito per i media arabi: "Continueremo a operare con una forza senza precedenti". Lo riporta today.it

Gli sfollati in fuga da Gaza camminano sull’orlo di una tomba - Almeno 400mila persone scappano dai carri armati israeliani: «Non sappiamo dove andare». Secondo tempi.it

Cerca Video su questo argomento: Fuga Dall8217orrore Gaza Tre