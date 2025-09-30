Tantissime persone hanno partecipato all’ultimo saluto a Jacqueline Sensi in Pessuti, persona molto conosciuta e amata a Montale, che si è spenta a 74 anni, dopo una lunga malattia. Una gran folla si è stretta intorno al marito di Jacqueline, Franco Pessuti, presidente dell’Auser di Montale ed ex assessore alla cultura del Comune di Montale, e alle figlie Chiara e Francesca. Jacqueline ha partecipato attivamente a molte iniziative sociali della comunità, dai gemellaggi con alcune città europee, di cui è stata protagonista, ad attività teatrale e culturali. In particolare, quando è iniziato il rapporto di amicizia tra Montale e la città francese di Senlis, Jaqueline ha messo a frutto la sua perfetta conoscenza del francese per tenere dei corsi di primo livello per i cittadini montalesi che volevano partecipare agli scambi del gemellaggio, arrivando anche a organizzare, perfino a mettere in scena, delle piece teatrali nella lingua di Moliere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Fu l'anima del gemellaggio con Senlis