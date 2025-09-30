Frosinone accoglie l’Accademia di Belle Arti | studenti docenti e città protagonisti di quattro giorni di arte e comunità

Quattro giornate intense hanno trasformato Frosinone in un laboratorio a cielo aperto, dove arte, musica, teatro e partecipazione si sono intrecciati con la vita quotidiana della città. Con City Open Museum – Urban CrossingAttraversamenti Urbani, l’Accademia di Belle Arti di Frosinone, con il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it