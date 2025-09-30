Frontex si affida ai droni israeliani per sorvegliare l' Europa mentre rifiuta la scorta alla Global Sumud Flotilla

L'agenzia europea per i controlli alle frontiere ha acquisito attraverso Airbus la tecnologia di aziende israeliane di droni militari: Israel Aerospace Industries e Elbit. Ecco quanto valgono gli accordi. 🔗 Leggi su Wired.it

frontex affida droni israelianiUe e Frontex ignorano Flotilla. Solo Italia e Spagna inviano navi in soccorso - L’Irlanda ci pensa, gli altri Stati Ue restano immobili. Secondo huffingtonpost.it

