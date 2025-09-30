Frodi informatiche riciclaggio e doping | perquisizioni nel casertano

Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi informatiche con accesso abusivo a un sistema informatico, riciclaggio, auto riciclaggio, utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Questi i reati. 🔗 Leggi su Casertanews.it

