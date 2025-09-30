Frodi fiscali stanato nel B&B dopo la condanna
E' stato stanato in un bed&breakfast a Santa Maria Capua Vetere il 48enne di nazionalità polacca destinatario di un mandato di arresto europeo. Secondo quanto accertato, l'uomo - ricercato dall'autorità giudiziaria polacca dopo una condanna a un anno e un mese - era giunto nella città del foro da. 🔗 Leggi su Casertanews.it
